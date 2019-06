"Rote Rosen"-Star Maria Fuchs: Fremdgeh-Beichte!

In ihrer Rolle als Restaurantbesitzerin Carla in der ARD-Erfolgsserie "Rote Rosen" hat Darstellerin Maria Fuchs so manche Schicksalsschläge durchgestanden. Seit Staffel 3 steht die Hamburgerin für die Telenovela vor der Kamera, nur wenige Rollen sind schon so lange dabei. „Carla hat ja schon viel erlebt - mit 17 Mutter geworden, hat sich hochgearbeitet. Dann die Ehe mit Torben Lichtenhagen und jetzt ihr Flirt mit Gregor“, erzählt Maria Fuchs im Interview mit InTouch Online.



Bei der Vorbereitung auf die verschiedenen Handlungsstränge greife sie auf ihre eigenen Erfahrungen zurück, erklärt Fuchs und macht dabei ein pikantes Geständnis: Wie ihre Rolle Carla hatte die Schauspielerin privat auch schon eine Affäre! „Ich bin nicht verheiratet oder geschieden, aber fremdgegangen ist bestimmt jeder schon einmal. Ich habe das auch gemacht, das gebe ich zu“, so die 44-Jährige. Sie sei nicht stolz darauf, was sie getan habe. „Das war nicht die Sternstunde meines Lebens“. Doch mit dem Mann, mit dem sie damals eine Affäre hatte, sei sie danach auch zusammengekommen.

Maria Fuchs: Das erwartet Carla in "Rote Rosen" Staffel 17

Ihre Figur Carla Saravakos musste sich im letzten Jahr zwischen ihrem Mann Torben (Joachim Kretzer) und ihrem Flirt Gregor (Wolfram Grandezka) entscheiden. Und auch in den aktuellen Folgen bestimmt das Thema Männer die Handlung der Rolle. Das soll in der kommenden Staffel 17 aber anders werden. „Ich weiß schon meine Geschichte für die nächste Staffel und das wird eine große Aufgabe. Es geht nicht um einen Mann, es geht um mich“, verrät Maria Fuchs. Ein großer Bruch warte auf Carla. „Wirklich verändern kann sich ein Mensch nur nach einem Schicksalsschlag“, so die Schauspielerin geheimnisvoll.

Für die Zukunft kann sich Maria Fuchs sogar vorstellen, die Rose zu spielen. „Ich bin bald im richtigen Alter, das stimmt. Die Rose ist ja immer in der zweiten Lebenshälfte. Ich habe mit 33 bei angefangen und bin jetzt 44, also ja ich bin kurz davor“, so der -Star. Doch eine Sache spricht für sie gegen ein Engagement als Hauptdarstellerin bei „Rote Rosen“: Da die Rose am Ende immer ihr Glück findet, steht in jeder Staffel für die Rolle unweigerlich der Abschied aus Lüneburg bevor. Und die Serie zu verlassen, das kommt für Maria Fuchs erst einmal nicht in Frage – Neuigkeiten, die ihre Fans mit Sicherheit gerne hören werden!