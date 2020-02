Reddit this

Rowan Baxter: Todes-Tragödie! Sportler zündet seine Familie an

Was für eine Tragödie! Der ehemalige Rugby-Spieler Rowan Baxter hat seine komplette Familie mit einem Brandanschlag ausgelöscht.

Schockierende Nachrichten aus Brisbane! Der ehemalige Rugby-Profi Rowan Baxter soll seine Frau Hannah und die drei gemeinsamen Kinder vor dem Haus der Schwiegereltern getötet haben.

Rowan Baxter zündete seine komplette Familie an

Laut "Daily Mail" hatte Hannah gerade ihre Kinder angeschnallt, als Rowan sie und das Auto mit Benzin überschüttete - und anzündete. "Er hat Benzin über mich gegossen", soll sie geschrien haben. Nachbarn eilten sofort herbei - und versuchten sie mit dem Gartenschlauch zu löschen. Doch Rowan versuchte, die Ersthelfer abzuhalten. Ein Nachbar berichtete der Zeitung "The Courier Mail", dass er "wütend und total verrückt" war. "Es schien, als wollte er, dass das Auto brennt." Die drei Kinder starben direkt vor Ort, Hannah wenig später im Krankenhaus. Kurz nach der Tragödie erstach sich Rowan.

So schlecht ging es Rowan Baxter vor der Tragödie

Was genau die Gründe für die grausame Tat waren, ist noch unklar. Fakt ist: Rowan und seine Ehefrau Hannah haben sich vor wenigen Monaten getrennt. Angeblich litt er extrem darunter. "Wenn Sie Rowan gekannt hätten, als er in Bestform war und ihn in den letzten Wochen gesehen haben, dann wissen Sie, wie tief er gefallen ist. Er ist nur noch ein Schatten der Person gewesen, die er früher war", berichtete ein Freund der "Daily Mail".

