Roy Black 32 Jahre nach seinem Tod: Damit hat niemand gerechnet

Schlagerstar Roy Black begann seine Karriere in den 1960er Jahren und begeisterte seither mit Songs wie "Schön ist es auf der Welt zu sein" oder "Ganz in Weiß" seine zahlreichen Fans. Auch als Schauspieler konnte sich Roy, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich hieß, beweisen: So wirkte er in mehreren deutschen Musikfilmen mit und spielte in der Fernsehserie "Ein Schloss am Wörthersee" eine der Hauptrollen. 1991 starb er dann nach einer Herzattacke mit gerade mal 48 Jahren. Nun soll der Entertainer mithilfe von modernster Technologie tatsächlich wiederauferstehen!