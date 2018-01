Roy Black: Dramatische Enthüllung zu seinem 75. Geburtstag

Alle Frauen wollten ihn. Alle Männer wollten so sein wie er. Nur er selbst wollte niemals Roy Black sein. Als der Sänger am 9. Oktober 1991 mit gerade mal 48 Jahren starb, hieß es, sein Herz sei zu schwach gewesen. Doch die Wahrheit scheint, dass sich Roy Black zu Tode trank.

Jetzt, am 25. Januar, würde er seinen 75. Geburtstag feiern. Und vielleicht wäre der in Bobingen geborene Gerhard Höllerich noch am Leben, wenn er das getan hätte, was er wollte. Nach Abitur und Betriebswirtschaftsstudium trat der Sänger ab 1963 mit seiner Band „Roy Black and his Cannons“ auf. Er nannte sich Roy in Anlehnung seines Idols Roy Orbinson und Black wegen der schwarzen Haare.

Trank sich der Sänger wirklich zu Tode?

Sie spielten Pop und Rock, Songs der Beatles und von Elvis Presley. Als seine Plattenfirma ihm 1966 den Titel „Ganz in Weiß“ vorspielte, erklärte er zuerst: „Diesen Scheiß singe ich nicht.“ Er sang ihn doch, wurde über Nacht zum Schmusestar und Frauenschwarm. Nur glücklich wurde er in dieser Rolle nicht, tröstete sich zunehmend mit Wodka, Wein und Valium. Es folgten Depressionen, Zusammenbrüche, zwei Herz-OPs.

Als der Schlagerstar 1991 tot in seiner Fischerhütte gefunden wurde, hatte er laut Obduktionsbericht drei Promille Alkohol im Blut. Als offizielle Todesursache wurde zwar „Herzfehler“ angegeben, doch niemals verstummten Gerüchte, der Sänger habe sich umgebracht. Verzweifelt an einem Leben als Schlagerstar, das er so nie leben wollte...