Roy Black: Sein Sohn ist ein Liebesschuft

"Ich kenne Sofia schon länger, sie ist die Kindergärtnerin meines Sohnes Dominique", erzählt er. "Irgendwann fing es in meiner Ehe an zu kriseln – und dann kamen Sofia und ich uns näher." Seine Noch-Ehefrau ist natürlich wenig erfreut darüber, dass Torsten sich ausgerechnet die Kindergärtnerin ihres gemeinsamen Sohnes (3) ausgesucht hat. "Maria ist eine temperamentvolle Frau – und nein, sie freut sich nicht gerade für uns."

Irgendwie verständlich. Immerhin hat Maria die letzten Jahre immer zu Torsten gehalten. Was haben sie nicht alles gemeinsam durchgemacht: Im letzten Sommer erlitt Maria eine Fehlgeburt, danach verfiel Torsten dem Alkohol. Seit Jahren schon lebte das Paar am Existenzminimum, denn der Sohn des großen Sängers ist quasi mittellos. "Ich habe einen Kredit bei der Bank, mein Konto ist im Minus und meine Kreditkarte ist komplett ausgereizt", berichtete er einmal. Trotzdem hielt Maria immer zu ihrem Mann – weil sie ihn bedingungslos liebte. Dass er sie nun so einfach gegen ein junges Ding ersetzt, schmerzt unendlich. Aber Torsten wurde von seiner neuen Freundin komplett verzaubert: "Sofia ist eine tolle Frau. Sie sieht sehr gut aus, wir verstehen uns hervorragend – sie ist sehr reif für ihr Alter." Und so genießen die beiden nun jeden neuen Tag zu zweit – und wenn der kleine Dominique zu Besuch zu seinem Papa kommt, gibt es immerhin einen Vorteil: Seine neue Freundin ist für den kleinen Jungen wenigstens keine fremde Frau...

