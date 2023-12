Roy Blacks Sohn Torsten: Nach Ehe-Aus mit Maria - Endlich kann er wieder strahlen!

Die neue Freundin von Torsten Höllerich bringt ihn wieder zum Strahlen! Die Kolumbianerin heißt Sofia und ist 28 Jahre alt. Kennengelernt hat sich das frisch verliebte Paar in der Kindertagesstätte von Sohn Dominique. Denn Sofia ist die Kindergärtnerin des 3-jährigen Sohnes von Torsten Höllerich.

Gegenüber "BILD" hat er nun verraten: "So haben wir uns auch vor einem Jahr kennengelernt. Ich habe Dominique immer in den Kindergarten gebracht und Sofia dort getroffen. Seit knapp zwei Monaten sind wir jetzt ein Paar und glücklich miteinander. Dank Sofia geht es mir nach diesem ganzen Gefühls-Chaos mit Fehlgeburt und Trennung in diesem Jahr wieder besser."

Die neue Liebe macht den Sohn von Roy Black glücklich. Er schwärmt für die Südamerikanerin: "Meine neue Freundin Sofia ist eine sehr intelligente, junge Frau. Ich bin sehr froh, dass aus unserer Bekanntschaft etwas Tieferes geworden ist und wir da stehen, wo wir jetzt sind."

Und die Liebe soll nun an Weihnachten besiegelt werden. Denn Torsten Höllerich will das Fest der Liebe gemeinsam mit Sohn Dominique und seiner neuen Lebenspartnerin Sofia unter dem Weihnachtsbaum verbringen. Gegenüber "BILD" verrät er: "Da werde ich ihm auch Sofia als meine neue Lebenspartnerin vorstellen – soweit er dies denn versteht. Später am Abend bringe ich Dominique noch zu seiner Mutter und Sofia und ich verbringen den Abend dann alleine."