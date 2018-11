Roy Hargrove: Der Jazz-Musiker ist tot!

Reddit this

Roy Hargrove ist tot. Der begabte Trompeter und zweimalige Grammy-Gewinner wurde nur 49 Jahre alt.

Er erlitt einen Herzstillstand

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den Manager Larry Clothier berichtet, starb der Jazz-Musiker am Freitag in New York. Er soll nach einer langen Nierenerkrankung einen Herzstillstand erlitten haben.

Hargrove wurde im Alter von 17 Jahren als Jazz-Talent entdeckt und arbeitete im Laufe der Jahre mit vielen unterschiedlichen zusammen. Er hinterlässt seine Frau Aida, seine Tochter Kamala, seine Mutter Jacklyn und seinen Bruder Brian.