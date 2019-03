Karl "Charly" Bagusat ist tot! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb der 26-jährige Royal-Spross an den folgen des Verkrehrsunfalles, in den er vor acht Tagen verwickelt war!

Die royale Welt ist in Trauer! Der Sohn von Stephanie Gräfin von Pfuel, Karl Bagusat, erlag heute seinen schweren Verletzungen. Vor acht Tagen wurde der 26-Jährige in einen schweren Unfall verwickelt.

Karl "Charly" Bagusat stirbt nach Verkehrsunfall

Wie nun "Bild" berichtet, wurde durch die Berliner Polizei der Tod von Karl Bagusat bekannt gegeben: " Der 26 Jahre alte Fußgänger, der am 20. März 2019 bei einem Unfall in Mitte lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist in einem Krankenhaus verstorben." Stephanie Gräfin von Pfuel, die die vor einigen Jahren als Werbegesicht der Kaffeerösterei Eduscho in -Spots zu sehen war, verlor durch den tragischen Unfall ihren ältesten Sohn.

Zu den Hintergründen:

Am vergangen Mittwoch überquerte Charly in Berlin die Chausseestraße. Dort wurde er von einem Auto erfasst. Die Polizei meldete nach dem tragischen Ereignis gegenüber "Bild": "Der 26-Jährige prallte gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Von dort aus schleuderte der Mann auf die Gegenfahrbahn der Chausseestraße, wo er von einem entgegenkommenden Lkw, in welchem ein 23-Jähriger am Steuer saß, erfasst wurde."