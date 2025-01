RTL bestätigt: Yasin offiziell raus aus dem Dschungelcamp!

Er wurde als heißer Kandidat für das Dschungelcamp 2025 gehandelt – Reality-TV-Star Yasin Mohamed (33)! Nach diversen Trash-Formaten, wie "Temptation Island", "Ex on the Beach" oder zuletzt "Love Island VIP", fehlte dem Münchner eigentlich nur noch das RTL-Kult-Format in seiner Reality-Sammlung. Doch daraus wird jetzt nichts. In der offiziellen Kandidaten-Liste des Senders ist der Name Yasin nicht aufzufinden.