RTl II: "Promis suchen ein Zuhause"!

Zum Glück wird RTL II da jetzt Abhilfe schaffen und dem ein oder anderen Sternchen dabei helfen, das passende Heim für sich zu finden.

In "Promis suchen ein Zuhause" nehmen sich Immobilienmakler der Wünsche der Prominenz an. Und das ist gar nicht so einfach.

Popsternchen Senna Gammour beispielsweise treibt den Makler fast an den Rande des Wahnsinns. Die quirlige Sängerin möchte unbedingt nach Berlin ziehen. Ganz wichtig ist ihr aber natürlich auch eine Wohnung in Köln bei ihrer Schwester. Und nach Frankfurt will sie, weil dort ihre restliche Familie lebt.

Ihre Unentschlossenheit ist eine echte Herausforderung für den Makler und es bleibt abzuwarten, ob er die Wünsche seiner Kundin erfüllen kann.

Außerdem sucht Männer-Model Marcus Schenkenberg ein Luxus-Penthouse in Stockholm und Ingrid van Bergen wünscht sich eine Finca auf Mallorca.

Am 6. August 2014 um 21:15 Uhr bei RTL II ist die erste von insgesamt acht Folgen von "Promis suchen ein Zuhause" zu sehen.