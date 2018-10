RTL II: Sensationelles Show-Comeback!

Reddit this

"The Dome" is back! Von 1997 bis 2012 begeisterte die Musikshow Millionen Zuschauer. Jetzt steht sie wieder in den Startlöchern.

"The Dome" ist zurück

2018 feiert die Kultshow jetzt ihr großes Comeback. Und auch die Moderatoren stehen schon fest: Die Influencer- Lisa und Lena werden die Zuschauer durch das Programm führen. "Der absolute Wahnsinn! Für uns geht mit der Moderation von ‚The Dome‘ ein ganz großer Traum in Erfüllung und wir sind super happy, das mit unseren Fans teilen zu können", strahlen die beiden 16-Jährigen gegenüber "Bild".

So wird "The Dome" in diesem Jahr

Ende November ist es soweit. Doch nicht nur die Moderatoren sind neu. Auch die Ausstrahlung wird diesmal anders. Die Fans können in einem Livestream online exklusive dabei sein. Am nächsten Tag wird die Show dann auch im ausgestrahlt.