RTLZWEI schmeißt „Die Wollnys“ aus dem Programm – der Grund ist traurig
Eigentlich hätten die Fans der Wollny-Familie am Mittwochabend wie gewohnt ihre Kult-Doku bei RTLZWEI einschalten können. Doch stattdessen lief etwas ganz anderes – und das hatte einen traurigen Grund.
Fans schauten am 17. September in die Röhre!
© © RTLZWEI
Am Mittwoch, den 17. September 2025, warteten viele Zuschauerinnen und Zuschauer um 20:15 Uhr vergeblich auf eine neue Episode von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“. Statt Silvia Wollny und ihrer XXL-Sippe flimmerte das Drama „Die letzte Festung“ mit Hollywood-Star Robert Redford über die Bildschirme.
Hommage an einen Weltstar
Der Sender begründete die kurzfristige Programmänderung mit dem Tod von Robert Redford. Die Schauspiel-Legende war kurz zuvor gestorben, und RTLZWEI entschied sich, den Hollywood-Star mit einem seiner bekanntesten Filme zu würdigen. Deshalb mussten die Wollnys an diesem Abend ihren Platz räumen – zumindest einmalig.
Die Mitteilung erschien noch am selben Tag auf dem offiziellen Instagram-Account von RTLZWEI. Dort erklärte der Sender, dass es sich um eine spontane Änderung handle, um Redford die letzte Ehre zu erweisen.
Sorgen bei den Wollny-Fans
Viele Zuschauer dürften beim Blick ins TV-Programm jedoch zunächst verwundert gewesen sein. Denn in den vergangenen Wochen kursierte im Netz eine Petition, die die Absetzung der Wollnys forderte. Dass die Familie nun plötzlich nicht im Programm auftauchte, wirkte für manche wie eine Bestätigung dieser Forderung. Doch die Sorge war unbegründet: RTLZWEI hält weiterhin am Erfolgsformat fest.
So geht es mit den Wollnys weiter
Im linearen Fernsehen wird die verpasste Episode am Mittwoch, den 24. September 2025, um 20:15 Uhr nachgeholt. Ab dann läuft die XXL-Familie wieder wie gewohnt auf ihrem Stammplatz.
„Die Wollnys” unaufhaltsam
RTLZWEI