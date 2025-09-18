RTLZWEI schmeißt „Die Wollnys“ aus dem Programm – der Grund ist traurig

Viele Zuschauer dürften beim Blick ins TV-Programm jedoch zunächst verwundert gewesen sein. Denn in den vergangenen Wochen kursierte im Netz eine Petition, die die Absetzung der Wollnys forderte. Dass die Familie nun plötzlich nicht im Programm auftauchte, wirkte für manche wie eine Bestätigung dieser Forderung. Doch die Sorge war unbegründet: RTLZWEI hält weiterhin am Erfolgsformat fest.