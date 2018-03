Rudi Assauer: Herzzerreißende Neuigkeiten von seiner Tochter Bettina

Seit 6 Jahren pflegt Rudi Assauers Tochter Bettina Michel ihren demenzkranken Vater...

Demenz ist eine Krankheit, die nicht nur den Betroffenen, sondern auch den Angehörigen alles abverlangt – und der man mit nichts als Liebe und Geduld entgegentreten kann. Bettina Michel (52), Tochter des ehemaligen Schalke-Managers Rudi Assauer (73), kennt diese Situation. Sie pflegt ihren Vater seit 6 Jahren rund um die Uhr. „Jahrelang hat er der Krankheit die Stirn geboten, mit aller Kraft gegen sie gekämpft“, sagt sie zu "Neue Post!. Doch die lichten Momente, die klaren Stunden werden immer weniger.

Rudi Assauer: Neue Sorgen um den demenzkranken Fußball-Manager

Wie viel Zeit ihm noch bleibt, ist ungewiss

Schon mit 60 setzte bei dem erfolgsverwöhnten Assauer die Demenz ein. „Es tut weh zu sehen, wie ein Mensch sich selbst verliert. Die Krankheit ihm immer mehr das Leben nimmt“, so die gelernte Hotelfachfrau.

„Ich habe jeden Tag Tränen in den Augen. Ja, es zerreißt mir das Herz, ihn so zu sehen“, gesteht sie ein. „Ich möchte noch viel Zeit mit ihm verbringen, doch wie lange das noch geht, weiß ich nicht.“ Unterkriegen lässt er sich aber nicht. „Wir lachen immer noch viel, und wenn er Fußball guckt, darf ich ihn nur in der Halbzeit stören“, verrät Bettina. Und schmunzelt: „Ach ja, schöne Frauen, die erkennt er immer noch.“ Jetzt steht zudem ein großes Ereignis an. Am 4. Mai wird in der Schalke-Arena ihm zu Ehren der Film „Rudi Assauer – Macher. Mensch. Legende.“ ausgestrahlt. „Wir wollen einen Weltrekord aufstellen. Eine Filmpremiere mit 44 000 Zuschauern“, freut sich Bettina. Wird Rudi dabei sein? „Ich hoffe es, doch versprechen kann ich es nicht. Wir müssen schauen, wie es ihm an dem Tag geht und dann entscheiden wir“, sagt sie. Wie immer voller Liebe.

EINE DOKUMENTATION IN SPIELFILMLÄNGE

Die Weltpremiere von „Rudi Assauer – Macher. Mensch. Legende.“ in der Arena in Gelsenkirchen wird am 4. Mai stattfinden. Karten sind noch zu haben. Unter www.rudiassauerderfilm.reservix.de kann man sie auch bestellen.