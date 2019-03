Welche Prominenten sind 2019 gestorben? In der Bildergalerie zeigen wir die Stars, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.

Rudi Assauer stirbt mit 74 Jahren

Trauer um -Legende Rudi Aussauer. Der Ex von ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Vor sieben Jahren wurde bekannt, dass Rudi Assauer an Demenz erkrankt ist. Am 6. Februar schloss er nun für immer die Augen.