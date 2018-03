Rudolf Mang: Die Gewichtheber-Legende ist tot

Der Gewichtheber Rudolf Mang ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts in seinem Fitnessstudio.

Die Bürgermeisterin seines Wohnorts, des bayerischen Bellenbergs bestätigte des Todesfall.

Stephen Hawking ist tot!

Rudolf Mang beendete seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen

Bei den Olympischen Spielen gewann Rudolf Mang 1972 die Silbermedaille im Gewichtheben. Ein Jahr später gab es bei der Weltmeisterschaft für ihn Gold im Reißen und Bronze im Stoßen. Im Zweikampf bekam er die Silbermedaille.

Außerdem stellte Rudolf Mang im Laufe seiner Karriere insgesamt 42 deutsche Rekorde sowie vier Weltrekorde auf. Seine Karriere beendete er bereits 1974 aus gesundheitlichen Gründen.