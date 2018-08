Reddit this

Rückruf bei Netto: Gefahr von Salmonellen in Eiern!

Das sollte man definitiv NICHT verzehren: Wegen Salmonellengefahr hat der Discounter Netto jetzt Bio-Eier zurückgerufen.

Das Unternehmen hat die Eier bereits aus dem Sortiment genommen. Betroffen sind demnach die Bio-Eier mit der Printnummer 0-DE-0359721. Bei der Gewichtsklasse XL gehe es um die Waren mit dem Mindesthaltbarkeitsdaten vom 23. bis 26.08.2018.

Der Verzehr kann Übelkeit auslösen

Das Produkt wurde in Bayern verkauft. welche vom Bio-Eierhof Papenburg stammen. Durchfall und Übelkeit können der Verzehr auslösen. Netto ist nicht der einzige Discount, wo die Eier verkauft wurden: Erst vor einigen Tagen wurde diese bei Real, Aldi Süd, Penny, Lidl und Kaufland zurückgerufen. Kunden, welche die Bio-Eier erworben haben, können diese in jede Filiale zurückbringen - der Kaufpreis wird in voller Höhe erstattet.