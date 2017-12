Rückruf! In diesen Backwaren können Nadeln stecken

Schock für alle Kunden: In einem Aufbackbrötchen in einem Kaufland wurde eine Nadel entdeckt. Bereits einige Tage davor wurde in einem anderen Brötchen ebenfalls eine Nadel gefunden.

Die Nadeln wurden glücklicherweise rechtzeitig entdeckt und es wurde niemand verletzt - dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in weiteren Aufbackbrötchen des Supermarktes noch weitere Nadeln befinden. Deshalb wurde das Produkt jetzt zurückgerufen.

Die Waren könnten möglicherweise in einem Markt manipuliert wurden sein. Aus dem Grund ermittelt nun auch die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Nadeln wurden durch die Folie in die Brötchen gesteckt. Das Motiv des Täters ist noch völlig unklar.

Es handelt sich um folgende Produkte: Yummie Bakery Bagels Natur, Hersteller MaBu Bakery, EAN-Nr. 4049921122992 und Gemischte Brötchen, Hersteller Harry Brot, EAN-Nr. 4071800044750. Kunden, welche die Brötchen vor dem 17. Dezember gekauft haben, können diese ohne einem Kassenzettel bei Kaufland zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.