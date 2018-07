Rückruf! Dieses Eis kann gefährlich sein

Reddit this

Langnese hat einen großen Rückruf gestartet. Eine Eissorte wurde aus den Regalen genommen – betroffen sind 10 Bundesländer.

Zurückgerufen wurde das Produkt „Viennetta Schokolade 650 ml - Lot Code L8047BA004“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 02.2020 und der Uhrzeitangabe zwischen 11 und 12 Uhr.

Vor allem für Nuss-Allergiker gefährlich

In das Eis sollen versehentlich Haselnüsse gelangt sein – gefährlich kann es daher für Nuss-Allergiker werden, wodurch ein allergischer Schock ausgelöst werden könnte, wenn sie das Eis essen. Das Produkt wurde in Baden‐ Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein‐Westfalen, Rheinland‐Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen‐Anhalt und Thüringen verkauft. Kunden können das Produkt zurückbringen und bekommen den Kaufpreis in voller Höhe erstattet.