Rúrik Gíslason: Jaa, ihm gehört schon jetzt der "Let's Dance"-Pokal

Wie Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin Senna Gammour nun gegenüber "RTL" erklärt, ist sie fest davon überzeugt, dass sich der 33-Jährige heute den ersten Platzt mit Renata ertanzen wird. Doch liegt der "Monrose"-Star mit dieser Einschätzung wirklich richtig? Ihr Tanzkollege Simon sieht hingegen nämlich Valentina auf Siegertreppchen ganz oben: "Valentina hat natürlich tänzerisch die besten Voraussetzungen. Sie ist die beste Tänzerin, würde ich fast sagen." "Let's Dance"-Ausscheider Mickie kann sich hingegen überhaupt nicht entscheiden. So offenbart er: "Valentina hat keine Schwächen, sie hat nur Stärken. Nicolas ist derjenige, der mit der meisten Leidenschaft und Liebe in die Tänze reingeht. Und jede Frau liebt Rúrik, den liebt auch meine Frau!"

Wer am Ende richtig liegt? Wir werden es spätestens heute Abend wissen und freuen uns schon jetzt...