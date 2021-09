Rúrik Gíslason: Jetzt verkündet er das Aus

Während Rúrik mittlerweile im deutschen TV voll durchstartet, stand er noch vor einigen Monaten als Profikicker auf dem Fußballplatz und bewies sein Talent für den Ballsport! Doch könnte sich Rúrik nochmal vorstellen, in seine alten Sportschuhe zu schlüpfen? Diese Frage scheint auch seine Fans zu beschäftigen! So will in der Frage-Antwort-Runde ein neugieriger Follower von Rúrik wissen, ob er jemals wieder Fußball spielen möchte? Die Antwort darauf fällt eindeutig aus. so erklärt Rúrik: "Meine Fußballtage sind gezählt". Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Mit Rúrik und dem Fußball ist es aus und vorbei! Aktuell würde ihm dafür allerdings auch eindeutig die Zeit fehlen! So ist der schöne Isländer nicht nur in allerhand TV-Formaten zu sehen, zog sich für den "Playboy" aus und brachte seinen eigenen Gin auf dem Markt, Rúrik wird auch bei der kommenden "Let's Dance"-Tour dabei sein und an seinen Sieg der letzten Tanzshow-Staffel anknüpfen. Für Fußball fehlt dabei eindeutig der Raum...