Rúrik Gíslason: Miese Liebesmasche! Jetzt kommt alles raus

Doch zu früh gefreut! Hinter den Nachrichten stecken dreiste Betrüger. "Sehr viele Leute haben so Fake-Accounts gegründet, um in meinem Namen zu schreiben. Ich habe nur einen Instagram-Account", stellt jetzt Rúrik in seiner Storty klar. Die Kriminellen nennen sich u.a. "rurik_gislason"_und "rurikgislasonvm". Damit nicht noch mehr Fans auf die miese Masche reinfallen, fordert der Isländer: "Und an euch, die in meinem Namen Nachrichten schreiben, bitte hört auf. Das ist nicht nice, andere Menschen zu verarschen. Lasst uns einfach lieb zueinander sein."

