Rúrik Gíslason: Trennung von seiner Model-Freundin! Jetzt redet er über seine Zukunft

Denn wegen der Pandemie hält Nathalia, die sonst in London lebt, sich in ihrer Heimat auf, war wohl auch deshalb nicht ein einziges Mal zu Besuch in Köln, wo "Let's Dance" gedreht wird. Oder fühlte sie sich dort einfach nicht willkommen? Dass Rúrik seine Freundin während der hochemotionalen "Love Week" Mitte April mit keinem Wort erwähnte und stattdessen im Einspielfilmchen vor dem Cha-Cha-Cha Renata eine Rose überreichte, spricht jedenfalls Bände. Noch deutlicher kann man eigentlich kaum vermitteln, dass man wieder zu haben ist. Da überraschte es kaum, dass Nathalia selbst im Finale außen vor blieb und nicht mal eine Video botschaft schickte – während Freunde und Familie den hoffnungsvollen Finalisten nach Kräften unterstützten.

Ist also längst Schluss zwischen dem Model und dem Isländer? Dazu würde passen, dass der Sonnyboy noch in der Sendung verkündete, dass er jetzt in Deutschland bleiben will. Klar, schließlich muss er ja fleißig weiter mit Renata üben – für die "Let's Dance"-Tournee im November …

Trotzdem nährt die plötzliche Verlegung seines Lebensmittelpunkts gewisse Spekulationen. "Wir Frauen fragen uns, liegt das am Beruflichen oder hat das irgendwelche privaten Hintergründe?", wollte etwa "Punkt 12"-Moderatorin Roberta Bieling (46) wissen, die das siegreiche Tanzpaar zu Gast hatte. Doch Rúrik hatte offensichtlich keine Lust, das Thema zu vertiefen. "Ich habe mich noch nicht entschieden, wohin", wich er aus. Doch so leicht ließ Roberta ihn nicht vom Haken: "Aber die Frage ist ja nicht wo, sondern warum. Liegt es an der Liebe, liegt es am Job?" Renata half ihrem hilflos herumdrucksenden Partner aus der Verlegenheit: "Er möchte einfach weitertrainieren", stellte sie klar. "Mit mir!" Ob das ihrem Ehemann Valentin Lusin (34) so recht ist? Schließlich dürfte auch ihm die auffallende Vertrautheit zwischen seiner Frau und ihrem Promi-Tänzer kaum entgangen sein. Nathalia jedenfalls scheint in Rúriks Zukunftsplänen keine Rolle mehr zu spielen. Er sucht bereits nach einer neuen Bleibe in Deutschland …