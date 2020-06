Russell Brand: Größerer "Frauenheld" als John Mayer?

"Wie findest du es, dass deine Ex-Frau John Mayer datet? Weiß sie nicht, dass er ein schlimmerer Frauenheld ist, als du?", fragte Stern, woraufhin Brand antwortete: "Schlimmer oder besser, das kommt darauf an, wie man es betrachtet." Stern erwiderte daraufhin: "Dann ist er ein besserer Frauenheld" und Brand verteidigte sich vehement: "Das weise ich von mir ab! Ich bin weltklasse!" Etwas Negatives wollte der 37-Jährige hingegen nicht über Perry sagen, wie er Stern mitteilte: "Gott helfe mir, Howard Stern, aber ich werde die Vagina meiner Ex nicht kompromittieren, nur um die Einschaltquoten in die Höhe zu treiben", witzelte der Stand-Up Comedian und fügte hinzu: "Diese Frau war perfekt von oben bis unten!" Nach einer Beziehung würde sich Brand allerdings schon umsehen, gestand er, so habe er das Flirten hinter sich gelassen. "Ich date niemanden. Eigentlich würde ich mich über eine Romanze freuen. Ich flirte nicht mehr sehr viel herum. Ich will einfach durch das Leben gehen, meditieren, Yoga machen, mich auf meine Show konzentrieren und eine nette Frau finden", erklärt Brand. © WENN