Russell Brand: Kein Tiger als Hochzeitsgeschenk

Russell Brand findet die Gerüchte nur "bescheuert", er hätte seiner Frau Katy Perry einen Bengalischen Tiger zur Hochzeit geschenkt. Der britische Komiker hatte die "I Kissed A Girl"-Sängerin letzten Monat in Indien in einem exotischen Ressort geheiratet, das in der Nähe eines Tigerreservates liegt.