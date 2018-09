Ruth Moschner: Mega-Zoff mit Heidi Klum!

macht aus ihrem Privatleben kein Geheimnis. Regelmäßig postet sie private Schnappschüsse von sich, ihren Kindern und ihrem 16 Jahre jüngeren Lover . Mittlerweile folgen ihr über 5 Millionen Abonnenten. Moderatorin gehört seit kurzem nicht mehr dazu. "Heidi Klum hat mich bei blockiert", erzählte sie Choreographin Nikeata Thompson beim "Grill den Profi"-Sommerspecial (23. September auf ).

Ruth Moschner: Traurige Beichte aus ihrer Vergangenheit

Heidi versteht keinen Spaß

Der Grund: Ruth kommentierte ein Foto, das Heidi und Tom vor einer berühmten Sehenswürdigkeit zeigt: "Herzlichen Glückwunsch. Aber ich stelle mir gerade vor, wie Heidi dort jemanden fragt, ob er mal ein Foto von den beiden machen könnte." Heidi konnte über den spaßigen Kommentar überhaupt nicht lachen. Seitdem herrscht zwischen den beiden Blondinen Eiszeit. "Sie hasst mich!" ist sich Ruth sicher.

Ruth Moschner: Das läuft wirklich mit Steffen Henssler!

Kommt es zur Versöhnung zwischen Ruth und Heidi?

Glücklicherweise hat Tänzerin Nikeata einen guten Draht zu dem Supermodel. Bei "Germany's next Topmodel" gibt sie Heidis Mädels nämlich Catwalk-Training. "Heidi ist eigentlich locker, mehr so ein Hippie", plaudert Nikeata aus. Plötzlich kommt Ruth eine Idee: "Wenn du und Heidi so dicke seid, könntest du nicht vermitteln, damit sie mich nicht mehr blockiert? Ich würde Heidi sehr gerne wieder auf Instagram folgen." Klingt fast so, als wenn eine Versöhnung nicht ausgeschlossen ist...