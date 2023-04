Ruth Moschner: "The Masked Singer"-Aus! Abseits der Kamera geht die Post ab

Ruth Moschner gehört neben Rea Garvey zur Stammbesetzung des Ratepanels. Niemand traf mit ihren Tipps so oft ins Schwarze wie die Moderatorin. Doch ihre aufgekratzte Art sorgt nicht bei jedem für Jubelstürme. "Sorry, aber irgendwie tut die Stimme im Ohr und die Gestik in den Augen weh. Das Format finde ich super, aber Ruth nervt", ätzt beispielsweise ein Zuschauer auf Instagram. Einige fordern sogar ihr Aus in der Sendung. "Es wird langsam Zeit, sie auszutauschen", findet ein anderer User.