Ryan Costello: Baseball-Star stirbt mit 23 Jahren!

Ryan Costello hatte so viele Pläne. Er war auf dem besten Weg, als Baseball-Spieler voll durchzustarten. Ryan sollte in Zukunft für die "Auckland Tuatara" spielen. Er befand sich gerade für die Vorbereitungen in Neuseeland. Jetzt ist er tot.

Woran starb Ryan Costello?

Am Sonntag wurde der Amerikaner von einem Mannschaftskollegen leblos in einem Hotelzimmer in Neuseeland gefunden. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Doch wie "The Guardian" berichtet, soll er höchstwahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben sein.

Ryans ehemalige Kollegen der "Minnesota Twins" nehmen jetzt via Twitter Abschied. "Wir sind erschüttert, von Ryan Costellos Tod zu hören. Im Namen der gesamten Organisation sprechen wir Ryans Familie, Freunden, Trainern und Teamkollegen unser aufrichtiges Beileid aus", heißt es in dem offiziellen Posting.

