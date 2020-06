Ryan Gosling: Große Trauer!

Ryan Gosling holte George 2000 aus einem Tierheim. Seit dem waren die zwei unzertrennlich. In einem Interview erklärte der Schauspieler einst:"Mein allerbester Kumpel ist definitiv mein Hund George!" Denn für den 36-Jährigen war das Tier etwas ganz besonderes. "Mit ihm fühle ich mich immer wie das Kind in 'Die unendliche Geschichte', das mit dem sprechenden, fliegenden Drachen unterwegs ist", schwärmte Ryan. Doch in der Vergangenheit ging es George immer schlechter.