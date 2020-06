Ryan Gosling: Wunderschöne Liebeserklärung an Eva Mendes

Besser könnte es bei den beiden nicht laufen. Das sieht auch Ryan so, der seiner Eva jetzt eine rührende Liebeserklärung machte.

Im Interview mit dem kanadischen ‚Hello!’-Magazin erzählt der Schauspieler ungewohnt offen von seiner kleinen Familie. Er sei sich absolut sicher, in Eva seine Traumfrau gefunden zu haben. „Ich weiß, dass ich mit der Person zusammen bin, mit der ich zusammen sein sollte“, schwärmt der 35-jährige von seiner 6 Jahre älteren Freundin. Auf die Frage, was genau seine Traumfrau denn so mitbringen muss, antwortet er ohne nachzudenken, dass er nichts weiter braucht als „dass sie Eva Mendes ist. Ich suche nach nichts anderem.“ Romantischer geht’s nicht! Wenn Eva das hört, wird sie mit Sicherheit dahinschmelzen.

Zudem plaudert Ryan auch noch über das anstehende Weihnachtsfest. Dieses Jahr wird Weihnachten etwas ganz Besonderes sein, weil Töchterchen Esmeralda jetzt alt genug ist, das Fest bewusst mitzuerleben. „Das wird unser erstes Weihnachten sein, bei dem sie irgendwie alles in sich aufnimmt, daher ist das aufregend“, freut sich der Familienvater.

Nur über die musikalische Untermalung zum Fest muss er sich wohl nochmal mit seiner Traumfrau unterhalten. Denn der Musikgeschmack der Zwei scheint weit auseinander zu liegen. „Sie ist besessen von dem Weihnachtsalbum der Hansons! Bei allem Respekt für die Gruppe, sie sind talentiert, aber ich glaube, dass ich diese Platte schon oft genug gehört habe. Ich bin sicher, dass sie diese Weihnachten wieder in Endlosschleife laufen wird“, so Ryan.