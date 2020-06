Ryan Reynolds und Blake Lively: Heimliche Hochzeit

Am 9. September 2012 haben die Hochzeitsglocken in Mount Pleasant (North Carolina) geläutet. Die Trauung fand in einem weißen Zelt statt.

Für die nötige Stimmung bei der Hochzeit sorgte Blake Livelys gute Freundin Florence Welch von "Florence and the Machine".

Ryan Reynolds war bereits einmal verheiratet. Drei Jahre lang hielt die Ehe zwischen ihm und Scarlett Johansson. Blake Lively war vor Ryan Reynolds mit Leonardo DiCaprio liiert.

Herzlichen Glückwunsch.

