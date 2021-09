Ryan Sakoda: Der Wrestler ist tot

Zunächst arbeitete der Wrestler für die UPW, NWA Zero One und XWF, bevor er dann später auch zur WWE kam. Unter anderem arbeitete er mit Paul London, Brian Kendrick, The Dudley Boyz, Rikishi und Scotty 2 Hoty, The FBI und The World's Greatest Tag Team zusammen. Sein Debüt feierte er jedoch mit Wrestling-Ikone Akio (Jimmy Yang).