Ryanair: Piloten streiken noch vor Weihnachten!

Nun also doch! Die Piloten der Airline Ryanair werden noch vor Weihnachten streiken. Betroffen sind alle Flüge am Freitagmorgen zwischen 5 und 9 Uhr.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu den Streiks aufgerufen. Es ist der erste Streik in der Geschichte des irischen Unternehmens. Wie viele Flüge genau betroffen sind, ist unklar. Es handelt sich jedoch um alle Verbindungen, die am Freitagmorgen von deutschen Flughäfen starten sollten.

Ryanair spielt weiter auf Zeit und verhindert so den Einstieg in Tarifverhandlungen», sagte der VC-Verhandlungsführer Ingolf Schumacher laut „Focus Online“. Die Arbeitnehmervertreter wollen mehrere Arbeitsverbesserungen in den Arbeitsverhältnissen der Piloten – es geht dabei vor allem um schlechte Einsatzpläne, plötzliche Versetzungen oder zu geringe Fix-Gehälter. An den Flughäfen müssen sich die Passagiere am Freitag wohl auf deutlich längere Wartezeiten einstellen.