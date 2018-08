Sabia Boulahrouz: Dramatischer Zusammenbruch

Nachdem behauptet hat, dass nie Krebs hatte, sorgt die Tänzerin schon wieder für Schlagzeilen – diesmal in der Show „Global Gladiators“.

Sabia Boulahrouz ist bei „Global Gladiators“ mit den Kräften völlig am Ende. Bei einer Challenge wird die Spielerfrau in der -Show durch die Luft gewirbelt. In der Luft müssen die Kandidaten einen Dosenturm mit einem Ball zu Fall bringen – das gestaltet sich nicht ganz einfach. Besonders die Ex von hat damit heftige Probleme.

Sabia bricht zusammen

Die 40-Jährige hat damit sehr zu kämpfen und bricht dann sogar völlig zusammen! „Mir ist so schrecklich übel“, sagt Sabia in der Show. Danach muss sie sich übergeben und bricht die Aufgabe ab. Die neue Ausgabe von „Global Gladiators“ zeigt ProSieben am Donnerstag um 20:15 Uhr.