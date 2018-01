Sabia Boulahrouz: Facebook-Post sorgt für Aufregung!

Diese Worte tun weh! Sabia Boulahrouz trauert bei Instagram um die verstorbene Bloggerin Kim aus Hamburg. Die 30-Jährige starb an Silvester an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Doch die Worte von Sabia werfen Fragen auf.

Bloggerin Kim stirbt an Silvester!

Sabia Boulahrouz: "Ich kenne niemanden, der Krebs hatte!"

Zu einem Foto der Bloggerin schreibt Sabia Boulahrouz einen emotionalen Text! "Ruhe in Frieden wunderschöne Seele! Mein Herz geht raus an die Familie und die Freunde von Kim. Es ist nicht möglich diesen Schmerz nachzuvollziehen, den ihr gerade spürt. Ich habe nie Erfahrungen mit Krebs gesammelt und ich kenne niemanen, der jemals Krebs hatte. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt ein Kind zu verlieren und es zu beerdigen", schreibt Sabia. Aber Moment mal, sie kannte niemanden der Krebs hatte?

Ist das ein geschmackloser Seitenhieb gegen Sylvie Meis?

Die Follower von Sabia sind mehr als erstaunt! "Sylvie Meis hatte Krebs ... die kennst du doch?", "Sylvie Meis hatte Krebs. Und ihr wart Freunde. Wie kannst du also sagen, dass du nie jemanden kanntest der es hatte?" oder "Seltsamer Post @missmeis", schreiben sie in den Kommentaren.

Zurecht: 2009 wurde bei Sylvie Meis Brustkrebs diagnostiziert. Sie hat den Krebs zwar schon vor Jahren erfolgreich besiegt, doch bis heute muss sie deswegen Tabletten nehmen. Doch damals waren Sabia Boulahrouz und Sylvie noch dicke Freundinnen.

Wieso schreibt sie also so einen Satz? Will sie etwa nochmal damit verdeutlichen, dass sie Sylvie komplett aus ihrem Leben gestrichen hat? Eine Erklärung gibt es von Sabia zu dieser Wortwahl nicht. Ihre Follower finden die Worte aber alles andere als nett....