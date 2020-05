Sabia Boulahrouz: Liebes-Aus nach einem Jahr!

Reddit this

Die Liste von ' Männern ist lang. Doch so richtig klappen wollte es bisher mit keinem. Zuletzt war sie mit dem Hamburger Gastronom Iman zusammen. Doch auch diese Liebe stand unter keinem guten Stern...

Darum scheiterte Sabia Boulahrouz' Beziehung

Nach rund einem Jahr ist wieder Schluss. Der Grund für die Trennung? "Wir hatten unterschiedliche Ansichten vom Leben. Umso mehr Zeit verging, umso bewusster wurde es. Für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel. In diesem Fall war es nicht der passende", erklärt Sabia jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Die beiden seien jedoch im Guten auseinander gegangen.

Sabia Boulahrouz: Pikante Enthüllung um ihre älteste Tochter!

Sabia Boulahrouz freut sich auf die Zukunft

Momentan möchte sich Sabia sowieso voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren. "Ich bin sehr glücklich und befreit und genieße die Zeit mit meinen Kindern", so die Ex von weiter. Ob sie sich einen neuen Mann an ihrer Seite vorstellen kann? "Es kommt, wie es kommt und ich freue mich auf die Zukunft."

