Sabia Boulahrouz: Liebes-Hammer! Verblüffendes Foto aufgetaucht!

Eigentlich betont immer gern, dass die Liebe ihrer Kinder sie emotional erfüllt. Daher war ein neuer Mann in ihrem Leben bisher nur schwer vorstellbar. Doch wie es aussieht, könnte die Ex von Kicker (35) nun wieder bereit sein für eine Romanze. Wie "Closer" erfuhr, gibt es seit Kurzem ein Profil von ihr auf der Dating-Plattform .

Wer sich dort durch die weiblichen Nutzer im näheren Umkreis von Sabias neuer Wohnung in Eppendorf klickt, landet vermutlich auf dem Profil einer gewissen Selina, 40 Jahre alt. Dazu gibt es ein hübsches Foto – das allerdings Sabia Boulahrouz zeigt! Huch, ist sie auf Tinder etwa unter einem anderen Namen unterwegs?

Sabia Boulahrouz: Seit drei Jahren Single

Sabia selbst beschrieb ihr Flirtverhalten einmal so: „Das habe ich total verlernt. Meist merke ich gar nicht, dass sich jemand für mich interessiert.“ Und sie stellte immer wieder klar, dass ihr Fokus allein auf ihren Kindern liegt. Zeit für eine Beziehung habe sie kaum – und auch keine Lust, sich wieder an den Lebensrhythmus eines anderen Menschen anzupassen. Klingt nachvollziehbar. Andererseits ist Sabia nun schon fast drei Jahre Single. Seit ihrer dramatischen Trennung von Rafael zeigte sie sich nicht mehr offiziell mit einem Partner. Da ist es ganz normal, dass man bei aller Mama-Power auch mal unter einsamen Nächten leidet. Ist sie deshalb nun bereit für ein neues Liebes-Glück und sucht dieses in der Kuppel-App?

Sucht Sabia ihr Glück bei Tinder?

Mit über neun Millionen Nutzern könnte bei Tinder sicher jemand dabei sein, bei dem sie gerne mal nach rechts wischt – denn das bedeutet: Der gefällt mir! Schließlich Sabia weiß genau, was sie will. „Es muss einfach klick machen“, hat sie mal gesagt. Aber: „Meine Ex-Partner waren leider alle sehr besitzergreifend. Falls ich mich wieder verliebe, wünsche ich mir mehr Freiraum. Ich will mehr für mich leben.“ Auch ein Umzug für einen neuen Mann käme für sie so bald nicht wieder infrage. Sie habe aus ihren Fehlern der Vergangenheit gelernt, denkt jetzt mehr an sich und ihr eigenes Glück!

Sabia Boulahrouz spricht Klartext

Einziger Wermutstropfen: Bei Tinder sind nicht nur Männer unterwegs, die wirklich auf eine Beziehung aus sind, manche suchen einfach nur nach einem Abenteuer. Dafür allerdings ist sich Sabia zu schade, wie sie vor einiger Zeit mal im niederländischen Fernsehen bekannte: „Ich gehe nicht herum und v***** mich durch die Gegend.“

Als "Closer" Sabia auf ihr Tinder-Profil anspricht, wiegelt sie ab. „Ich bin glücklicher Single. Aber ich finde es sehr lustig, dass jemand mit meinem Foto bei Tinder anscheinend einen Freund oder Lebenspartner sucht. Das ist wirklich amüsant.“ Und wer weiß: Vielleicht bringt die ungewöhnliche Foto-Aktion Sabia ja auf eine gute Idee …