Sabia Boulahrouz: Neuer Freund! Sie bestätigt die Liebes-News

Reddit this

ist frisch verliebt! Die 41-Jährige wurde nicht nur beim Knutschen mit einem dunkelhaarigen Mann erwischt, sondern postete auf ihrer -Seite sogar ein Foto von sich und ihrem Schatz, mit dem sie ihren Geburtstag verbrachte.

Sabia Boulahrouz hat einen neuen Freund

Gegenüber „Bild“ bestätigt Sabia nun die Liebes- : „Ja, ich bin in einer festen Partnerschaft. Wir kennen uns durch gemeinsame Freunde schon einige Jahre. Es hat aber erst vor Kurzem 'Klick' gemacht."

Der neue Mann an ihrer Seite ist Gastronom und hat zwei Burger-Läden in Hamburg. „Ich war sehr lange Single und das ganz bewusst. Wir beide sind jetzt sehr, sehr glücklich. Und das Beste: Meine Kinder finden ihn ganz toll – und er sie auch. Wir haben gemeinsam schon viel Zeit verbracht, fühlen uns alle super wohl“, freut sich die Ex von .

In Zukunft möchte Sabia ihre Beziehung allerdings aus der Öffentlichkeit heraushalten…