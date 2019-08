Sabia Boulahrouz: Sie spricht über das Aus!

Reddit this

steht mittlerweile seit vielen Jahren im Rampenlicht. Was für andere Menschen der größte Traum wäre, scheint die 41-Jährige mittlerweile nicht mehr glücklich zu machen.

Sabia Boulahrouz: Neuer Freund! Sie bestätigt die Liebes-News

Sabia will einen neuen Job

Gegenüber „BILD“ gestand Sabia nun, sich nach einem bodenständigen Leben und einem normalen Job zu sehnen. „Als meine Kinder eine Woche mit Freunden auf dem Ponyhof waren, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Ich würde so gerne mal etwas Neues machen. Einen ganz normalen Job, vielleicht Teilzeit, am Vormittag, wenn die Kinder in der Schule sind“, erklärt sie.

Durch den Job erhofft sie sich ein bisschen mehr Abwechslung und mehr Inspiration. Und was genau will Sabia machen? „Ein Bürojob wäre perfekt“, denkt sie. Doch: „Im Verkauf oder in der Gastronomie wäre es schwierig, weil mich zu viele Leute kennen, Autogramme und Selfies wollen.“

Ob die dunkelhaarige Schönheit dem Glanz und Glamour der Medienwelt wohl wirklich bald den Rücken kehrt?