Sabia Boulahrouz: Sucht sie einen Nachmieter für Rafael van der Vaarts Wohnung?

Für schmale 6.580 Euro Kaltmiete kann man sich auf 329 Quadratmetern niederlassen. Die 6-Zimmerwohnung liegt am Alsterlauf in der Inselstraße, Besichtigungen finden nach Terminabsprache statt, ab dem 30.6.2016 ist die Immobilie zu haben. Allerdings soll es sich laut Insider-Informationen lediglich um die Nachbar-Wohnung von Sabia handeln, da das Haus in zwei Parteien aufgeteilt wurde...