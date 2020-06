Sabia Boulahrouz: Wird sie jetzt auch Unterwäschemodel?

Ist dieser Schnappschuss etwa eine Kampfansage an Erzrivalin Sylvie Meis?

Ohne Hintergedanken postet Sabia dieses Foto jedenfalls nicht! Sie bedankt sich mit diesem Schnappschuss bei der Unterwäschemarke Lascana, die ihr diese Lingerie geschenkt haben. "Ich bin sehr happy mit meiner Unterwäsche! Danke Lascana. Ich liebe es", schwärmt sie. Und ein Hashtag hinter diesen Worten dürfte bei Sylvie die Alarmglocken schrillen lassen: "#megamodelagency"! Oje, ist das etwa ein dezenter Hinweis darauf, das Sabia demnächst als Model für das Label vor der Kamera steht?

In den letzten Monaten hat die Ex von Rafael van der Vaart ganz schön abgenommen, sie würde in den sexy Teilen also wirklich eine gute Figur machen. Für das Model wäre so ein Auftrag wirklich ein mega Deal! Positiver Nebeneffekt: So ein Job ist für Feindin Sylvie sicher ein Schlag ins Gesicht! Die steht schon seit langem für Dessous von Hunkemöller vor der Kamera. Diese Konkurrenz würde ihr sicher nicht schmecken. Schließlich bekriegen sich Sylvie und Sabia schon länger immer wieder via Instagram. Mit diesem Job würde der Zickenkrieg in die nächste Runde gehen....