Sabine Lisicki: Jetzt schlägt sie zurück

Und Stress hatte sie definitiv genug: Die Profi-Sportlerin hat sich gerade erst von Oliver Pocher getrennt und verschiedene Berichte zeigen, dass die Trennung alles andere als freundschaftlich war. Und so ein Beziehungs-Aus geht immer mit viel Kränkung, Streit und Enttäuschung einher. Klar, dass man es sich danach erstmal richtig gut lassen gehen will.

Und das tut Sabine in Miami. Am Strand kann die Blondine am Strand richtig abschalten und versieht ihr Bild auch mit den Hashtags #relax #sun #life. Und sie sieht dabei gut aus! Durchtrainiert und im sexy, kappen Bikini streckt sie freudestrahlend die Arme aus.