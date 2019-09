Sabrina Lange: Frisuren-Knaller! Sie hat knallrote Haare

Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg kämpfen derzeit im "Sommerhaus der Stars" um den Sieg. Dort zeigt sich die Ex-" "-Kandidatin mit blonder Wuschelmähne, die sie mit Federn, Einhörnern und anderen aufpeppt. Doch nach den Dreharbeiten hat sie eine krasse Typveränderung gewagt...

Estefania Wollny: Krasse Veränderung! Sie überrascht mit neuem Look

Deshalb hat Sabrina Lange rote Haare

Beim Salon Hairfusion ließ sich Sabrina ihre Haare knallrot färben. Der Grund? Sie will als Schlagersängerin voll durchstarten - und dafür war ein neues Styling fällig. "Jetzt muss Sabrina mal richtig ins Auge fallen. Dass die sagen: 'Hey, das ist ja noch eine Zuckerschnute. Die können wir bei mir auf die Bühne lassen‘", erklärt die 52-Jährige im Interview mit "Promiflash". "Man kennt ja 19 Jahre jetzt Sabrina so, jetzt muss mal was Neues her. Und ich hoffe, dass das rockt, das schockt, hoffe ich."

Die Fans sind jedenfalls begeistert. "Die Haarfarbe ist ja mega" und "Das sieht echt mega cool aus", lauten die begeisterten Kommentare auf ihrem Instagram-Account. Na dann steht der Ballermann-Karriere ja nichts mehr im Weg!

