Sabrina Mockenhaupt & Erich Klann: Süßes Geheimnis gelüftet!

Sabrina Mockenhaupt hielt ihre Schwangerschaft lange geheim. Nur Erich Klann wusste von Anfang an davon und kümmerte sich rührend um seine Tanzpartnerin...

und ihr Ehemann Kay Gregor schweben auf Wolke sieben! Die Langstreckenläuferin verriet gerade erst, dass sie ein Baby erwartet!

Süßes Geheimnis gelüftet

„Jetzt ist es endlich raus! Wir sind sozusagen schwanger und ab morgen schon in der 15. Schwangerschaftswoche“, verrät Mocki glücklich. Es sei nicht einfach für sie gewesen, die frohe Botschaft so lange für sich zu behalten, doch sie wollte erst einmal alle wichtigen Untersuchungen abwarten. Zum Glück geht es dem kleinen Knirps blendend! Umso mehr freut sie sich nun darüber, die Nachricht mit ihren Fans teilen zu können.

Ihr Tanzpartner Erich Klann weiß schon länger, dass die 38-Jährige Nachwuchs erwartet. Um das Vertrauen zu stärken, erzählte sie ihm schon früh von ihrer Schwangerschaft. „Und so war er der Erste, der schon vor der Tour von meinem kleinen Geheimnis wusste! Er war so geduldig mit mir die letzten Tage und Wochen, hat mich zweimal heulend hinter der Bühne wieder aufgebaut! Warum ich geheult habe, kann ich selbst nicht erklären. Soll wohl ab und zu so sein“, witzelt Sabrina.

