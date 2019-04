Sabrina Setlur: Sie ist jetzt blond!

Reddit this

Was für eine Verwandlung bei Sabrina Setlur! Die Muskerin ist jetzt blond...

Da muss man wirklich zwei Mal hinschauen, um zu erkennen. Die 45-Jährige hat eine neue Frisur...

Sabrina Setlur ist jetzt blond

Eigentlich kennen wir die Musiker mit dunkler Mähne. Doch die ist pünktlich zum Frühling jetzt heller geworden. Sabrina Setlur ist unter die Blondinen gegangen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Fans sind begeistert

Die Fans sind begeistert von dem neuen Look der Becker-Ex. "Wunderschön", "Uuui wirklich schön ein toller neuer Look" oder "Wow... es gibt Frauen, die können einfach alles tragen und Du gehörst definitiv dazu", schrieben die Anhänger fleißig in den Kommentaren. Eine hübsche Frau kann eben nichts entstellen.