Sabrina Setlur: Süße Baby-Überraschung!

Das ist wirklich eine süße Überraschung von Sabrina Setlur (43)! In letzter Zeit ist es zwar still um die Rapperin geworden, die einst als "Schwester S" auf der Bühne stand, in den sozialen Netzwerken lässt sie ihre Fans dennoch an ihrem Privatleben teilhaben.

Sabrina Setlur liebt ihr Baby

So wie jetzt auf Instagram: Zum Geburtstag überraschte Setlur ihre Fans und ihren Hund Kenzo mit süßen Geburtstagsgrüßen an ihr kleines "Baby": "Danke dir Kenzobaby, dass du vor zehn Jahren in mein Leben getreten bist. Ich liebe dich zum Mond und zurück", postete Sabrina Setlur gemeinsam mit zwei süßen Fotos von ihrem Kleinen auf Instagram. Dazu noch die Hashtags "Bester Hund aller Zeiten", "Freunde fürs Leben" und "Liebe meines Lebens."

Auch ohne Mann scheint die 43-Jährige also extrem glücklich zu sein - solange sie ihren süßen Terrier an ihrer Seite hat.

Sabrina Setlurs Leben hat sich stark verändert

Sabrina Setlur hat in all den Jahren einen extremen Wandel durchgemacht: In den 90ern, war sie ein großer Star. 2001 folgte dann die Kurzzeit-Liebe mit Boris Becker. Danach blieb der Charts-Erfolg irgendwann aus. Setlur arbeitete in einem "normalen" Job und lebte ihr Leben fünf Jahre lang komplett privat.

Sabrina Setlur: Was wurde aus Schwester S?

Sogar ein Comeback schloss sie damals aus. Das ist mittlerweile zwar nicht mehr so, dennoch genießt Setlur ihre freue Zeit. Und das am Liebsten mit ihrem kleinen "Kenzobaby".

