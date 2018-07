Sänger Ben: Süße Baby-News!

Reddit this

Lange hat man nichts mehr von Sänger Ben gehört. Jetzt meldet er sich mit zuckersüßen zurück: Der Musiker ist Papa geworden.

Ein Baby für Sänger Ben

Still und heimlich ist ben Blümel zum ersten Mal Papa geworden - und zwar schon vor drei Monaten. Söhnchen Neo ist der große Stolz von ben und seiner Frau Caro. Und Ben war sogar bei der Geburt dabei!

"Das war krass. Meine Frau hat das unglaublich gemacht, nachts bekam sie Wehen und morgens war der Kleine da. Ich würde diesen Moment nicht missen wollen", verrät er im Interview mit der "Berliner Zeitung".

Sänger Ben: Caro ist seine Jugendliebe

Ben und seine Frau Caro sind erst seit September 2017 verheiratet. Doch sie kennen sich schon seitdem der Sänger 14 ist. Jetzt sind die beide eine richtige Familie. Und Ben unterstützt seine Frau, wo er nur kann. "Meine Frau macht alles und ich mache alles: Windeln wechseln, füttern, vorsingen, alles. Wir haben ein super System, damit das ausgewogen bleibt", erklärt er stolz.

Aber der kleine Neo macht es ihnen auch nicht besonders schwer. "Eigentlich soll man ja dauernd übermüdet sein, das ist bei uns überhaupt nicht so. Der Kleine schläft durch, schreit am Tag höchstens einmal", so Ben weiter.