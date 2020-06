Sänger Chuck Mosley ist tot

Die Familie von Chuck Mosley erklärt in einem Statement: "Nach einer langen Zeit der Abstinenz verlor Charles Henry Mosley III sein Leben am 9. November 2017 an seine Suchtkrankheit. Wir teilen die Art seines Todes in der Hoffnung, dass dies als Warnung, Weckruf oder Signal für alle anderen dienen kann, die damit kämpfen, nüchtern zu bleiben. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin Pip Logan, die beiden Töchter Erica und Sophie und seinen Enkel Wolfgang Logan Mosley."