Sänger der Band The Fall: Mark E. Smith ist tot

Große Trauer in der Musikwelt: Die britische Subkulturikone Mark E. Smith ist gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch die Band „The Fall“, welche er 1976 selbst gründete.

Der Sänger starb am Mittwoch im Alter von 60 Jahren. Als einziges Mitglied gehörte er der Band immer an. „Sobald ich da bin, könnte deine Oma Bongos spielen, und es wäre immer noch The Fall“, sagt er damals. Zu den bekanntesten Songs gehören „Totally Wired“ (1981), „Eat Y’Self Fitter“ (1983) und „Mr. Pharmacist“ (1986).

Die Bans hatte über mehrere Jahrzehnte 66 Mitglieder – ein Drittel blieb nicht mal ein Jahr. Da sich der Gesundheitszustand von Mark E. Smith erheblich verschlechterte, musste die Band im vergangenen Jahr zahlreiche Auftritte absagen. Die deutsche Rockband Tocotronic widmete dem Sänger 1996 den Song "Ich habe geträumt, ich wäre Pizza essen mit Mark E. Smith".