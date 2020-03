Sänger Joe Diffie stirbt an Corona!

Joe Diffie blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Mehr als zwanzig Mal landete er mit Songs wie "Pickup Man," "Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)" und "John Deere Green" in den Top-10-County-Hits. Sein Album "Regular Joe erreichte sogar Goldstatuts. Außerdem wurden ihm zwei Grammys verliehen. Jetzt ist Joe Diffie tot.

Joe Diffie hatte Corona

Der Musiker hatte sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. "Ich werde von Medizinern betreut und derzeit behandelt. Meine Familie und ich bitten derzeit um Privatsphäre", schrieb Joe noch am Freitag auf seiner -Seite. Leider hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren. Am Sonntag starb der Country-Star im Alter von nur 61 Jahren. "Die mit einem Grammy ausgezeichnete Country-Musiklegende Joe Diffie ist heute, am Sonntag, dem 29. März, an den Folgen des Coronavirus verstorben", teilte seine Familie auf Facebook mit.

