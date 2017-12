Sänger Kim Jonghyun: Selbstmord-Drama!

Große Trauer in der Musikwelt! Der Musiker Kim Jonghyun ist tot. Wie berichtet wird, hat sich das Mitglied der Band "Shinee" mit 27 Jahren das Leben genommen.

Kim Jonghyun wurde nur 27 Jahre alt

Wie "Daily Mail" berichtet, soll sich Kim Jonghyun mit Kohlenstoffmonoxid vergiftet haben. Er wurde tot in einem Apartement in Seoul, in South Korea aufgefunden. Vor seinem Tod soll er seiner Schwester eine letzte Nachricht geschickt haben.

"Sag allen, dass ich eine harte Zeit hatte. Das ist mein letzter Abschied", soll er seiner Schwester geschrieben haben. Danach schlug die Schwester sofort Alarm bei der Polizei. Doch die fand nur noch seine Leiche.

Kim Jonghyun wurde durch "Shinee" berühmt

In Kortea war Kim Jonghyun ein Mega-Star. 2008 brachte er mit der Band "Shinee" das Debütalbum "The Shinee World" heraus. 2015 startete der Sänger eine Solo-Karriere.